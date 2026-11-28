Kanye West at Bianca Censori, magre-renew ng wedding vows
Magre-renew raw ng wedding vows sina Kanye West at Bianca Censori sa susunod na buwan. Ayon kay Kelly, tita ni Censori, may mga miyembro na ng pamilya ang naghahandang lumipad mula Australia papuntang US para mapanood ang pag-reaffirm ng commitment ng dalawa sa isa't isa.
Lumabas ito sa segment na Who are you related to? sa Australian breakfast radio show na Fifi, Fev & Nick. Sa panayam, kinumpirma ni Kelly na Kanye is my nephew-in-law at sinabing, A lot of our family is going over (to the US) for their wedding next month.\ Nang tanungin ni host Fifi Box kung kasal na ba ang dalawa, sagot ni Kelly, Well they are married but they're re-doing their vows again.\
Naikasal ang dalawa sa isang private ceremony sa California noong 2022, ang parehong taon na na-finalize ang divorce ni West sa dating asawa na si Kim Kardashian. Ang legal registration ng kanilang kasal ay nangyari noong 20 December 2022.
Sa kabilang banda, ibinunyag ni Kim Kardashian na ininvite niya ang rapper at ang asawa nito para mag-Christmas kasama siya noong nakaraang taon, at plano niyang ulitin ang imbitasyon ngayong taon. Sinabi ng The Kardashians star na priority niya na makasama ng kanilang mga anak—sina North (13), Saint (10), Chicago (8), at Psalm (7)—ang kanilang ama.
Pagdating sa kanilang relasyon, inamin ni Kardashian na handa siyang mag-ignore ng mga negatibong bagay: I will sweep everything under the rug, all the horrible things he has said about me, so that the kids can see their father.
Kuwento rin ni Kim na minsan ay nag-o-offer siyang umalis ng sariling bahay para lang makapag-stay si West doon kasama ang mga bata. Sabi niya, I’m always like, ‘Oh, Dad’s traveling’. I still make up stories and protect [the kids] because I want them to think their dad is the greatest. Idinagdag pa niya, But I invite him over all the time. Do you want to come to dinner? Ill leave the house. Come and have dinner with the kids in their house so that they can feel comfy. Sleep over for a few nights?’
Sa kasalukuyan, hindi raw direktang nakikipag-usap si Kardashian kay West. Sa halip, ginagawa niya ito sa pamamagitan ni Censori o kaya naman ay sa manager ng rapper.
Sana all may budget pang lumipad from Australia para lang sa vow renewal!