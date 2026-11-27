Sertensya na ang drama sa The Hunting Wives Season 2
Sertensya na ang pagbabalik ng mga socialites mula East Texas dahil lumabas na ang Season 2 ng The Hunting Wives noong November 26. Base sa novel ni May Cobb at nilikha ni Rebecca Cutter, naging breakout hit ang series na ito dahil sa kombinasyon ng chaotic drama at mga sultry sex scenes na nagpanatili rito sa Top 10 list ng Netflix.
Para sa mga nakalimot sa mga hookups at gulo noong first season, may mabilis na refresher na mapapanood sa YouTube page ng Netflix. Kasama nina Malin Akerman at Brittany Snow sa video na ito ang bagong cast member na si Kim Matula.
Sa pagpasok ng second season, marami ring bagong mukha ang mapupunta sa Maple Brook. Kasama sa mga bagong dagdag sa cast sina John Stamos, Cam Gigandet, Kim Matula, at Alex FitzAlan, pati na rin ang recent Emmy nominee na si Dale Dickey.
Kung balak niyo namang mag-subscribe para mapanood ito, ang Netflix ay available sa halagang $8.99 kada buwan. May mga ad-free monthly options din na available: $19.99 para sa Standard plan at $26.99 naman para sa Premium option.
Sabay na handog ang Season 2 sa mga holiday tradition gaya ng Macy’s Thanksgiving Day Parade at ang mga NFL games sa CBS, FOX, at NBC tuwing Thanksgiving. Ready na ba kayong ma-stress ulit sa mga sikreto ng mga rich people?