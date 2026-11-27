Meghan Trainor, mag-oopen ng Live at Powderham 2027
Confirmed na: si Meghan Trainor ang mag-oopen ng Live at Powderham 2027. Ang American pop-star ay aakyat ng stage sa Huwebes ng nasabing event.
Kasama ni Trainor sa line-up sina Shania Twain, Alex Warren, at Mariah Carey para sa four-day event.
Para sa mga hindi masyadong updated, platinum ang debut major-label album ni Meghan na 'Title' at nanalo pa siya ng Grammy for best new artist. Kasunod nito, sumabog din ang mga hits niya gaya ng 'Lips Are Movin'', 'Dear Future Husband', 'No', at 'Me Too'—kung saan nakakuha rin siya ng Grammy for best pop solo performance.
Kahit ngayon pa lang, ramdam na ang hype. Noong 2026, humigit-kumulang 140,000 people ang dumalo sa Live at Powderham, kung saan nag-headline sina Lewis Capaldi, Alanis Morissette, at Teddy Swims.
Sino sa inyo ang excited nang kumanta ng 'Me Too' nang Todo?