Allen Ansay, naging emotional sa birthday celebration sa loob ng Bahay ni Kuya
Na-celebrate ni Allen Ansay ang kaniyang birthday sa loob ng Bahay ni Kuya sa Pinoy Big Brother: Collab Edition 3.0. Sa episode ng reality series noong Miyerkules, gumawa si Jeo Ong ng birthday cake para sa Kapuso actor.
Bilang bahagi ng selebrasyon, binigyan ni Kuya si Allen ng birthday task: ang mag-perform ng comedy show para sa mga housemates bilang si Tito Swag. Pagkatapos ng show, nagpasalamat si Allen sa mga housemates dahil sa pag-celebrate at sa mga pagbati sa kaniya buong araw.
Inamin ni Allen na kadalasan ay mag-isa lang siya nagdiriwang ng birthday o kaya ay via video call lang sa kaniyang ama dahil hindi sila laging magkasama, maliban na lang kung sinesurprise siya ng mga kaibigan. Ibinahagi rin niya na hindi nakapag-celebrate ng birthday ang kaniyang mga magulang noong bata pa sila, kaya naman pinagsikapan ng mga ito na hindi maranasan ni Allen ang ganoon.
Nagbitiw rin ng pangako si Allen na kapag naging artist na siya, sisiguraduhin niyang hindi na mag-aalala ang kaniyang mga magulang. Bagama't alam niyang hindi niya responsibilidad na bigyan sila ng pera, naniniwala siyang deserve nila ito at gusto niyang bigyan sila ng magandang buhay at mga bagong experience gaya ng pag-travel.
Sorpresa at mga hotel slippers
Lalong naging emotional si Allen nang ipakita ni Kuya ang video ng kaniyang ina na si Maria na bumabati sa kaniya. Sinabi ni Maria na kahit hindi sila nakakapag-celebrate nang magkasama, laging nandoon ang pagmamahal at suporta nila sa anumang journey ni Allen.
Ngunit ang pinaka-nakakaantig na bahagi ay nang matanggap ni Allen ang kaniyang regalo—mga hotel slippers. Naalala ni Allen na noong unang beses siyang bumisita sa Tokyo, Japan, ito ang unang bagay na nakita niya sa hotel. Noong nandoon siya, ninais niyang makatikim din ang kaniyang mga kapatid ng mga kinain niya.
Kuwento ni Allen, humingi siya ng hotel slippers araw-araw noong nananatili siya sa Japan para may makuha ring pair ang buong pamilya niya. Sa ngayon, nasa bahay na ang mga slippers na iyon at ginagamit ng kaniyang pamilya tuwing bumibisita sila. Para kay Allen, ramdam niyang kasama niya ang pamilya niya sa bahay tuwing titingin siya sa pinto at makikita ang mga slippers, lalo na kapag nag-iisa siya.
Ang "PBB: Collab 3.0" ay nag-premiere noong Oktubre 24 at kasalukuyang ipinapalabas sa GMA Network.