GMA Network, humakot ng awards sa CMMA at Makatao Awards
Namayagpag ang GMA Network matapos humakot ng mga parangal sa 48th Catholic Mass Media Awards (CMMA) at 14th Makatao Awards for Media Excellence. Sa CMMA, pumasok na sa Hall of Fame bilang Best News Program ang Saksi. Hindi rin naiwan ang GMA Regional TV kung saan nanalo ang One North Central Luzon bilang Best News Program.
Pagdating naman sa public service, wagi ang Kapuso Mo, Jessica Soho bilang Best Public Service Program. Nakuha rin ng documentary special na Broken Roads, Broken Promises na hino-host ni Dingdong Dantes ang Best TV Special. Sa entertainment side, kinilala ang Family Feud Philippines bilang Best Entertainment Program. Nanalo rin bilang Best Adult Educational/Cultural Program ang Siyensikat: Pinoy Popular Science Para sa Lahat ng DOST na napapanood sa Dobol B TV on GTV at Super Radyo DZBB 594 kHz.
May mga Special Citation din na nakuha ang Bubble Gang para sa Best Comedy Program, ang podcast na I-Listen ni Kara David at ang EksperTalk ng DOST para sa Best Children and Youth Program. Binigyang-pugay din ang values campaign na Ganito Tayo, Kapuso!, at ang Yakap: Pagninilay sa mga Turo ng Simbahan ng Jesuit Communications Foundation Inc. bilang Best TV Special.
Sa 14th Makatao Awards, tinanghal na Best TV Public Affairs Program Host si Jessica Soho. Nanalo naman bilang Best TV Public Affairs Program ang Reporter's Notebook. Nakakuha rin ng Special Citation ang GMA Kapuso Foundation sa People-First Public Service Program category.
Sana all ganito karaming trophy, 'no?