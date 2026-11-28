Will Ashley, nominated as Most Outstanding Actor sa Gawad Lasallianeta
Pasok na naman si Will Ashley sa listahan ng mga nominees para sa 9th Gawad Lasallianeta. Kinikilala ang kanyang performance bilang lead character na si Boi sa Kapuso series na Delivery Boi, kaya nominated siya ngayon bilang Most Outstanding Actor in a Digital Movie / Series.
Hindi lang naman si Will ang nabigyang-pansin sa seryeng ito. Nominated din ang kanyang co-star na si Juharra Asayo bilang Most Outstanding Young Star sa parehong awards body.
Pero hindi lang dito nagtatapos ang achievements ni Will. Ang dating Pinoy Big Brother housemate ay nominated din bilang Best Supporting Actor sa 41st Luna Awards. Ito ay para sa kanyang pagganap bilang Arvin Asuncion sa pelikulang Bar Boys: After School.
Para sa mga gustong humabol at mapanood ang acting skills ni Will sa Delivery Boi, available ito mula Lunes hanggang Biyernes, 3:20 p.m., sa GMA Afternoon Prime at Kapuso Stream. Kung hindi naman mapapasunod sa schedule, may exclusive 48-hour early access ang bawat episode sa GMA Play, na official video streaming app ng GMA Network. Pwede itong i-download sa Apple App Store at Google Play, o kaya ay i-access sa GMANetwork.com/GMAPlay at Android TVs.
Sana all talaga ang ganitong level ng recognition, 'no? Deserve ba ni Will ang win sa dalawang awards show na ito?