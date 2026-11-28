Health lessons nina Janine, Melai, at Bimby
Hindi na dapat hinihintay na may emergency o magkasakit bago isipin ang healthcare. Ito ang naging realization nina Janine Gutierrez, Melai Cantiveros-Francisco, at Bimby Aquino habang dumadaan sa iba't ibang stage ng buhay nila.
Para kay Janine Gutierrez, na isang actress, 15 years na siya sa show business at alam niya kung gaano kahirap pagsabayin ang demanding schedules at unpredictable work hours. Dahil dito, madalas nakakalimutan ang personal wellness. Para sa kanya, ang pagiging healthy ay hindi lang para gumaan ang pakiramdam, kundi para rin magpatuloy siya sa kanyang trabaho. Sa mga professionals na laging nagta-travel o may irregular na oras, mahalaga ang health preparation para maabot ang personal at professional goals.
Ibang kwento naman kay Melai Cantiveros-Francisco, na isang comedian at actress. Inamin niya na noong una ay hindi niya priority ang healthcare. Pero nagbago ang lahat nang maging ina siya. When I became a mom and had people to take care of, I knew I had to always be ready for anything, especially when it comes to health, saad niya. Para sa mga magulang, ang wellness ay hindi na lang pansarili kundi responsibilidad na rin para sa pamilya, lalo na para mabawasan ang financial at emotional burden kapag may unexpected na nangyari.
Pagdating naman kay Bimby Aquino, 19 years old pa lang siya pero nakikita na niya ang healthcare bilang bahagi ng pagiging responsible young adult. Para sa kanya, ang pag-aalaga sa kalusugan ay paraan din ng pagpapakita ng appreciation sa mga taong nag-alaga sa kanya. It feels nice to be a responsible member of the family, sabi niya, at naniniwala siyang dapat magsimulang mag-alaga ng health ang mga young adults hangga't maaga.
Kahit magkakaiba ang kanilang edad at sitwasyon, iisa ang mensahe nina Janine, Melai, at Bimby: ang pag-aalaga sa health ay dapat bahagi na ng everyday planning, mula sa regular check-ups hanggang sa paghahanda para sa emergencies. Kasi kahit nagbi-build ka pa lang ng career, nagpapalaki ng anak, o nag-aadjust sa adulthood, malaking bagay talaga ang pagiging prepared.