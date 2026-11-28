Cianne Dominguez, emotional sa pagbabalik sa 'It's Showtime' matapos ma-evict sa PBB
Bumalik na sa It's Showtime ang singer at television host na si Cianne Dominguez noong Miyerkules, November 25, matapos ang kanyang stint sa Pinoy Big Brother: Collab 3.0. Hindi naging boring ang kanyang pagbabalik dahil sinalubong niya ang lahat sa pamamagitan ng isang opening performance ng kantang ‘Stronger (What Doesn’t Kill You)’ ni Kelly Clarkson.
Kitang-kita ang saya at emotional na moment nang yakapin siya sa isang group hug nina Anne Curtis, Vhong Navarro, Jhong Hilario, at Karylle. Talagang ramdam na miss na miss siya ng kanyang mga fellow hosts sa noontime program.
Si Cianne ay isa sa mga naging bahagi ng Pinoy Big Brother: Collab 3.0, isang reality competition show kung saan sinusubok ang mga housemates sa loob ng bahay ni Kuya. Ngunit natapos ang kanyang journey noong Sabado, November 21, nang ma-evict siya kasama si Nicole Fortuna dahil sila ang nakakuha ng pinakamababang boto mula sa publiko.
Digital detox at inner peace
Sa kanyang pagbabalik, inamin ni Cianne na kailangan muna niyang magpahinga at makipag-bonding ulit sa kanyang pamilya matapos ang eviction. Sa gitna ng mga kontrobersya at mainit na diskusyon online tungkol sa reality show, tingin niya ay naging blessing ang pananatili niya sa loob ng bahay. Para sa kanya, ito ang naging chance niya para mag-disconnect sa mundo at mag-focus sa sarili.
Sabi ni Cianne, Sobrang daming nagaganap, hindi ko na rin alam kung ano ang nangyayari. Pero masarap ‘yung feeling sa loob kasi peaceful kami-kami lang talaga ‘yung nandoon walang ingay ng mundo.
Dahil dito, ramdam niya ang personal at spiritual growth. Umabot pa sa point na nakaranas siya ng separation anxiety o "sepanx" dahil sa sobrang pangungulila sa kanyang mga kasama sa show, kaya naman sumisigaw siya ng I miss my Showtime family.
Isa rin sa mga biglang discovery ni Cianne ay ang kakayahan niyang mabuhay nang walang mobile phone. Aminado siya na "pala-phone" siya sa labas, pero nagulat siya na hindi niya hinanap ang gadget niya kahit konti habang nasa loob ng PBB. Ang plot twist lang, nahirapan daw siya gumamit ng phone paglabas niya dahil hindi na siya sanay sa bilis ng takbo ng digital world.
Mga bagong friendship at pasasalamat
Bukod sa katahimikan ng bahay, sobrang nami-miss din ni Cianne ang mga nabuo niyang friendship sa mga celebrity housemates. Binanggit niya na naging sobrang close niya sina Mikee Quintos at Winwyn Marquez. Para kay Cianne, si Mikee ay isang "sobrang deep" na tao at masarap kausapin, habang si Winwyn naman ang nagsilbing "mom" sa loob na marami siyang natutunan. Hindi niya nakalimutang mag-shoutout at magsabi ng I miss you all sa lahat ng kanyang naging kasama.
Hindi rin nakaligtas ang pasasalamat ni Cianne sa mga taong nanatiling supportive sa kanya, lalo na noong panahon na nakaranas siya ng mga batikos habang nasa loob ng bahay. Nagpasalamat siya sa mga taong nakakakilala sa kanya nang totoo at iyong mga nakikita ang kabutihan sa lahat ng bagay.
Ang pahayag na ito ay dumating matapos ang isyung kinaharap niya at ni Mikee Quintos dahil sa isang viral livestream clip na binigyang-interpret ng ilang viewers na tila nanunukso sa mga persons with disabilities (PWDs). Bagama't hindi direktang binanggit ni Cianne ang nasabing kontrobersya sa kanyang mensahe, naging malinaw ang pasasalamat niya sa mga taong hindi humatol sa kanya.
Tinapos niya ang kanyang emotional return sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa lahat ng tumayo sa tabi niya, sabay hirit ng, From the bottom of my heart, I love you with the love of the Lord.
Sana all nakaka-experience ng ganitong peace of mind, 'no? Kayo, kaya niyo rin bang mag-survive nang walang phone sa loob ng ilang linggo?