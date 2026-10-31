Winston, hindi papayag na iwan ang mga riders sa Delivery Boi
Hindi basta-basta nagpapa-kontrol si Winston na ginagampanan ni Vince Maristela sa seryeng Delivery Boi. Sa mga episode na ipinalabas noong 30 October 2026, makikita ang paggigit ng kanyang kapatid na si Walter, na ginagampanan ni Yasser Marta, para lumayo siya sa mga riders.
Pero let's be honest, mas nanaig ang pagiging mabuti ni Winston. Imbes na makinig kay Walter, mas pinili niyang palalimin ang relasyon niya sa mga riders at tumulong pa sa kanila. Nakaka-touch naman yung ganitong vibe, 'di ba?
Sino kaya sa dalawang magkapatid ang mananaig sa huli, ang strict na si Walter o ang helpful na si Winston?
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