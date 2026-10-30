Bubble Gang, lilipat na ng timeslot simula November 1
Kailangan na nating i-set ang mga alarm dahil lilipat na ng oras ang Bubble Gang. Simula November 1, 2026, mapapanood na ang sketch comedy show na ito sa bagong timeslot nito na 6:05 p.m.
Sana lang ay hindi tayo makalimot para hindi tayo ma-late sa tawanan. Mae-enjoy din ang lahat ng Kapuso comedy shows sa YouLol. Para updated, mag-subscribe na rin sa Official Kapuso Laugh Channel sa Youtube.
Sana ay hindi kami ma-stress sa pag-adjust ng schedule, basta't basta't may tawa, game na!
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.