Miss Universe Sweden, Pakistan, at Egypt, nag-training sa Manila
Dinala ng publicist at entrepreneur na si Josh Yugen ang mga reigning Miss Universe national titleholders mula sa Sweden, Pakistan, at Egypt dito sa Manila. Si Yugen ang national director at official Miss Universe franchise holder ng tatlong bansa, at gusto niyang masiguro na handang-handa ang kanyang mga queens bago ang international competition sa Puerto Rico next month.
Sina Josefin Strand ng Sweden, Misbah Arshad ng Pakistan, at Sonia Gergis ng Egypt ay sumailalim sa guidance ng mga kilalang pageant mentors at coaches sa Pilipinas. Ayon kay Yugen, simula pa noong 2022 ay consistent na silang nagdadala ng queens sa Manila dahil naniniwala siya na dito matatagpuan ang ilan sa pinakamahusay na pageant talent sa mundo.
Para sa kanya, ang mga Filipino coaches, designers, photographers, at beauty professionals ay naiintindihan ang pageantry "from the heart." Hindi lang daw ito tungkol sa paggawa ng magandang image, kundi sa pag-develop ng confidence, individuality, communication, at ang kakayahang i-represent ang sariling bansa.
Habang nasa Pilipinas, hindi rin pinalampas nina Strand, Gergis, at Arshad ang final competition ng Face of the Philippines Season 2 sa Tagaytay City noong October 20. Ang contest na ito ay presented by ROKID Philippines at ng Blumii ni actress Arci Muñoz, at naghahanap ng contestants para sa Face of Asia sa South Korea.
Ang mga nanalo sa Face of the Philippines Season 2 ay makakakuha ng exclusive management contract sa House of Yugen, digital cover feature sa Xpedition Magazine, at all-expenses-paid two-week trip sa South Korea para i-represent ang Pilipinas sa Face of Asia – Asia Model Festival 2026.
Lumabas na grand winners sina Sarah Haithams Abdelrahman at pageant veteran na si Scarlett Anne De Mesa, habang ang isang batang tinawag lang na “Star” ang nag-top sa “Kids” category. Si De Mesa ay pamilyar na sa international scene dahil lumaban siya sa Top Model of the World contest sa Egypt noong 2025 kung saan nakuha niya ang “Miss Globe” award. Nag-compete din siya sa Miss Universe Philippines at Reina Filipinas ngayong taon.
Let's be honest, basta Pinoy ang nag-coach, automatic na may fighting chance na talaga!