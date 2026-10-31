AshRave, nagpakilig sa music video ng 'Tahanan'
Grabe ang chemistry nina Ashley Sarmiento at Rave Victoria sa music video ng hit song na "Tahanan" ng OPM artist na si El Manu. Tinatawag ng kanilang mga tagahanga na 'AshRave' ang loveteam nina Ashley at Rave.
Sina Ashley at Rave ay nakilala sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Mula nang mailabas ang MV, nag-post na ang mga supporters ng AshRave ng kanilang positibong reaksyon sa video.
Mahigit 165 million streams na sa Spotify ang nakuha ng "Tahanan" sa oras ng pagsulat ng orihinal na ulat. Bukod dito, kilala rin si El Manu sa mga hits na "Hindi Ako Mawawala" at "Basta Tayong Dalawa."
Sana all may ganyang chemistry, 'di ba?
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.