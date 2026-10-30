Sana all! Piolo Pascual at iba pang stars, bumisita sa Bahay ni Kuya
Hala, imagine ang gising mo tapos biglang may mga sikat na stars na papasok sa bahay niyo? Iyan ang nangyari kay Shea Valerio noong Huwebes, October 29, sa isang episode ng Pinoy Big Brother: Collab Edition 3.0. Ipinagdiwang ng mga housemates ang birthday niya gamit ang cake.
Nagtanong pa nga si Bela Arcal kung nabati na ba si Shea ni Kuya, pero ang totoo, may nakatagong surprise na pala sa confession room. Pinagawa ni Kuya na i-deliver ang anim na cupcakes sa dalawang batch. Unang pumasok sina Iñigo Pascual, River Joseph, at Emilio Daez para kantahan ng happy birthday si Shea, na siyempre ay sobrang saya agad.
Pero wait, there's more! Mas lalong nag-kilig si Shea nang sumunod na pumasok sina Piolo Pascual, Darren Espanto, at Kyle Echarri. Isa-isa silang nag-serenade sa kanya at hindi pa nakuntento doon dahil nagka-holding hands pa sila ni Piolo. Sino ba namang hindi hihimatayin kung si Papa P ang kaharap, 'di ba?
Hindi lang naman harana ang dala ni Piolo dahil may gift din siyang iniabot. Pagdating sa girls' bedroom, naging emotional si Shea nang mabuksan ang regalo at malaman na ito ay isang sulat mula sa kanyang nakababatang kapatid. Napaka-touching naman ng moment na ito sa gitna ng lahat ng excitement.
Para sa mga hindi pa updated, nagsimula ang PBB: Collab 3.0 noong Sabado. May labing-anim na housemates dito na halo-halong celebrity personalities, social media stars, at ordinaryong netizens. Mapapanood ang reality series na ito sa GMA Network tuwing Lunes hanggang Biyernes ng 9:35 p.m., Sabado ng 6:15 p.m., at Linggo ng 4:45 p.m.
Kayo, kung kayo ang nasa PBB house, sino ang gusto niyong biglang sumulpot para i-serenade kayo?