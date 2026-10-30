Liezel Lopez, nanabunot dahil sa gutom?
Ipinalabas noong 25 October 2026 ang episode ng Farm To Table kung saan kasama si Liezel Lopez. Sa promo ng episode, sinabihan si Chef JR na kailangan niyang busugin ang kaniyang mga guests.
Biro sa nasabing episode na mahirap na baka masabunutan ang chef kung hindi mapapakain nang maayos ang mga bisita. Let's be honest, sino ba naman ang hindi naiirita kapag gutom na gutom na, 'di ba?
Kayo, anong level ng 'hangry' niyo kapag matagal dumating ang order niyo ng pagkain?
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