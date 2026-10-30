Diskarte over bank account? Yan ang motto ni Sean Lucas!
Naniniwala si Sean Lucas na hindi kailangan ng malaking bank account basta magaling kang dumiskarte.
Tampok ang kanyang pananaw sa isang episode ng ATM, ang lifestyle channel ng GMA Network na nagbibigay ng inspirasyon sa pinakabagong uso sa pagkain, paglalakbay, events, personal style at beauty. Mapapanood ang buong episode sa YouTube.
Sino rito sa inyo ang team diskarte rin kaysa sa team swerte?
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.