JC de Vera, bet na bet ang local urban legends para sa mga bagong horror movies
Gusto ni JC de Vera na mas mapansin ng mga batang filmmakers at storytellers ang paggawa ng horror movies na hango sa mga local urban legends. Para sa kanya, malaki ang ambag nito sa ating national identity at kultura. Naniniwala rin siya na sa henerasyon ng mga kabataan ngayon, siguradong may mga naiisip na silang mas nakakatakot pa kaysa sa mga naranasan ng mga nakaraang henerasyon.
Para kay JC, mas madaling maka-relate ang mga tao kapag ang kwento ay pamilyar, gaya ng mga kwento mula sa lola, nanay, o kapitbahay. Sa tingin niya, mas nakakatakot ang mga local monsters para sa mga Pinoy kumpara sa mga Hollywood counterparts. Halimbawa na rito ang mga mambabarang at yung mga tinutusok-tusok na manika na para sa kanya ay may ibang dating kaysa sa mga witches ng Hollywood.
Karanasan sa Shake, Rattle & Roll
Hindi na bago ang ganitong tema para sa actor dahil nagbida siya sa episode na “Ahas” ng “Shake, Rattle & Roll XV” na lumabas noong 2014. Ang kwentong ito ay base sa isang urban legend noong '80s tungkol sa isang higanteng ahas na nagtatago sa fitting room ng isang department store para mangain ng mga shoppers.
Inamin ni JC na naging challenge sa kanya ang acting part sa “Ahas” dahil ginagamitan na ng computer-generated imagery (CGI) ang mga pelikula noong panahong iyon. Dahil walang totoong ahas sa set during the shoot, kailangan niyang i-imagine kung gaano kalaki ang ahas at kung paano ito kumikilos para maibigay ang tamang energy at reaction.
Kasama rin niya sa interview sina Janice de Belen at John Lapus, na pareho ring nagbida sa ibang episodes ng "Shake, Rattle & Roll."
Mula Pelikula Patungong Gaming
Ang mga kilalang panakot mula sa franchise ay nagkaroon na ng bagong tahanan. Sa kolaborasyon ng Regal Entertainment at BingoPlus, ang “Shake, Rattle & Roll” ay ginawang interactive digital gaming. May limang original games na available sa BingoPlus app: “Manananggal,” “Reyna Ahas,” “Triple Terror,” “LRT Monster,” at “Aswang.”
Sabi ni Roselle Monteverde, president ng Regal Entertainment, naging bahagi na ng Philippine popular culture ang franchise sa loob ng mahigit apat na dekada dahil sa mga kwentong distinctly Filipino. Ang pag-partner sa DigiPlus ay isang bagong chapter para dalhin ang creative legacy ng franchise sa digital entertainment habang pinapanatili ang storytelling at cultural identity nito.
Horror Movie Recommendations at Music Update
Dahil sa long weekend na may Undas, mas maraming oras ang mga Pinoy na manood ng horror movies. Para sa mga horror fans na naghahanap ng critically acclaimed movies sa HBO Max, recommended ang “Doctor Sleep,” “Weapons,” “IT,” at “The Exorcist.”
Sa “The Exorcist,” may isang 12-year-old girl na nagkaroon ng boses at characteristics ng ibang tao, at nalaman ng kanyang ina na possessed na pala ang anak ng devil. Ang tanging pag-asa raw ng bata ay ang tulong ng dalawang priests at ang ancient rite of demonic exorcism. Ang pelikulang ito ay nakakuha na ng mga prestihiyosong awards tulad ng Oscars at Golden Globes.
May kwento rin ang “IT” na base sa novel ni Stephen King. Sa bayan ng Derry, Maine, may mga batang nawawala at kailangang harapin ng isang grupo ng mga bata ang kanilang kinatatakutan laban sa evil clown na si Pennywise. Ito ang highest-grossing horror film of all time at nanalo na rin sa MTV Movie & TV Awards at IGN Awards for Best Horror Movie of 2017.
Sa kabilang dako, may nostalgia rin sa music scene dahil ang hit song ni Jay R na “Bakit Pa Ba” ay may Taglish version na ngayon. Tampok dito ang Filipino-Puerto Rican singer-songwriter at producer na si Lil’ Eddie. Pinanatili ng track ang emotional at suave feel ng original version pero mas intimate at hindi masyadong ornate ang production para mas mapansin ang nuanced delivery.
Ang collaboration na ito ay nabuo habang nag-tour ang dalawa sa Pilipinas para i-promote ang kanilang duet na “Statue (Taglish Version).” Inabot sila ng halos pitong oras sa pagsusulat at pag-record, kung saan binigyang-pansin nila ang detalye ng English lyrics para maging authentic at faithful sa sentiment ng original composition.
Kayo, anong local urban legend ang gusto niyong gawan ng movie?