Lexi Gonzales, nag-sweet talk sa halaman?!
Sino ba naman ang hindi mapapa-smile kapag ni-sweet talk ni Lexi Gonzales? Iyan ang eksenang naganap noong October 25, 2026, sa Farm To Table.
Sa halip na sugar o syrup ang gamitin, dinaan ni Lexi sa charms ang mga halaman para raw magkaroon ang mga ito ng motivation na tumubo. Let's be honest, kung kami ang i-sweet talk niya, baka hindi lang tumubo ang halaman, baka pati kami mag-bloom sa kilig.
Kahit medyo weird pakinggan na kausapin ang mga tanim, cute naman yung effort ni Lexi na bigyan sila ng extra push sa paglaki. Sino ba namang hindi gaganahan tumubo kung ganyang klaseng motivation ang matatanggap mo?
Kayo, handa na ba kayong i-sweet talk ni Lexi para lang maging productive ang araw niyo?
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.