Michelle Dee at Kyline Alcantara, rumampa sa The New Nocturnals Halloween party
Grabe ang effort sa fashion nang rumampa sina Michelle Dee, isang beauty pageant titleholder at actress, at ang singer-actress na si Kyline Alcantara sa The New Nocturnals party .
Kila-kilala talaga ang mga piniling looks ng mga Kapuso stars dahil puro iconic movie characters ang peg nila. May mga classic Hollywood figures, Disney princesses, at iba pang sikat na characters mula sa mga popular na pelikula ang nakita sa event.
Aminin natin, ibang level talaga kapag ang mga celebs ang nag-Halloween.
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.