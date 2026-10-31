Gloc-9, nakipag-collab sa GameZone para sa bagong track na 'Tara G!'
Nag-drop na ng bagong kanta ang rap icon na si Gloc-9 kasama ang online gaming platform na GameZone. Ang track na pinamagatang “Tara G!” ay inilabas noong Biyernes, 30 October 2026, at available na worldwide sa Spotify, Apple Music, YouTube Music, at Deezer.
Kinuha ng kanta ang inspirasyon mula sa pamilyar na linyang “Tara G!” na madalas nating gamitin kapag nag-aaya ng tropa o pamilya para sa mga gala, laro, at iba pang bonding activities. Dahil kilala si Gloc-9 sa paggawa ng mga socially conscious lyrics at storytelling, ginawa niyang kanta ang simpleng expression na ito para i-celebrate ang camaraderie at kulturang Filipino.
Bahagi raw ito ng campaign ng GameZone na “Tara G! Sama Tayo.” na humuhugot ng idea mula sa tradisyon ng mga Pinoy card games bilang social activity. Gusto raw ng platform na pagtagpuin ang cultural significance ng mga tradisyunal na baraha at ang modernong entertainment gamit ang musika.
Sabi ni Ava Castillo, spokesperson ng GameZone, gusto nilang maging higit pa sa isang campaign line ang “Tara G! Sama Tayo.” Naniniwala siya na ang musika ang paraan para mas mapalapit ang imbitasyong ito sa kulturang Pinoy sa paraang mapapakinggan at maibabahagi ng lahat. Para sa kanila, natural na collaborator si Gloc-9 dahil ang kanyang storytelling ay nakaugat sa mga tunay na karanasan ng mga Filipino.
Sa collaboration na ito, pinapakita rin ng GameZone na gusto nilang palawakin ang kanilang entertainment branding para hindi lang sa online gaming nakatutok, kundi pati na rin sa popular culture at musika ng bansa.
Kayo, G na ba sa pag-stream?