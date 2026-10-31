Round 2 na! Stars Reignited at Ladies Who Launch, magbabalik ngayong November
Magkakaroon ng repeat concert ang “Stars Reignited: The Metropop Star Search Concert Reunion – The Repeat” sa November 28. Kasama sa mga artists na magsasama-sama ulit dito sina Roxanne Barcelo, isang Filipino-American actress, model at singer, at si Faith Cuneta.
Bumalik ang show dahil sa lakas ng response ng publiko matapos ang sold-out performance noong September 5 sa Teatrino in Greenhills. Doon unang nagkasama ang mga dating winners at contestants ng Metropop Star Search competition. Ang reunion na ito ay conceptualized ni Poblete, na grand champion ng competition noong 1999.
Para sa concert sa November, si Elmer Blancaflor ang bahala sa musical direction, arrangements, at production, habang si Vivian Poblete Blancaflor naman ang magdidirekta ng stage production. Gaganapin ang repeat performance sa Music Museum sa Greenhills, San Juan para mas maraming fans ang makapanood.
Samantala, magkakaroon din ng gathering ang mga women in entertainment at entrepreneurship para sa fourth season ng “Ladies Who Launch” sa November 14 sa Makati City. Tampok dito si actress at wellness advocate na si Maxene Magalona at ang entrepreneur at content creator na si Ava Diaz Daza.
Presented ng Leading Ladies ang event na ito para pagsama-samahin ang mga babae mula sa iba't ibang industriya para magbahagi ng karanasan sa pagpapatakbo ng business at pag-abot ng mga ambisyon. Ayon kay Ilacad, layunin ng gathering na gumawa ng supportive space kung saan pwedeng magpalitan ng experiences, kumuha ng inspirasyon, at bumuo ng connections para sa kanilang goals.
Sana all may supportive group chat at networking event na ganito, 'no? Sino na ang nag-ready ng outfit para sa November?