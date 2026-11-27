The Lord of the Rings: The Rings of Power, confirmed na ang Season 4
Kumpirmadong babalik ang "The Lord of the Rings: The Rings of Power" para sa fourth season nito. Inanunsyo ito ng Prime Video matapos nilang ilabas ang huling dalawang episode ng third season ng fantasy series.
Sa ngayon, nasa pre-production na ang upcoming season at nakaplano nang simulan ang filming sa Shepperton Studios sa United Kingdom. Sabi ng streaming service, excited silang dalhin ang mga fans nang mas malalim pa sa mundo ng Second Age ni Tolkien.
Kinumpirma ang Season 4 kasama sina J.D. Payne at Patrick McKay at ang buong creative team. Ayon sa Prime Video, ang third season ang naghatid ng landmark moment na hinihintay ng mga fans: ang pagpapanday ng One Ring.
Para sa mga hindi pa updated, ang kwento ng series ay tungkol sa mga heroic legends ng Second Age ng Middle-earth. Libo-libong taon bago ang mga events sa "The Hobbit" at "The Lord of the Rings" ang setting nito.
Kaso, huwag muna masyadong mag-expect ng release date. Wala pang binibigay na further details ang Prime Video tungkol sa premiere date at iba pang impormasyon para sa fourth season.
Sana lang ay mas mabilis ang production ngayon para hindi tayo maghintay ng forever, 'di ba?