Michelle Yeoh at Hunter Schafer: 'I'm very OK with that'
Sino ba naman ang hindi manginginig kapag si Michelle Yeoh na ang kaharap? Sa Prime Video series na "Blade Runner 2099," gumanap ang Oscar winner bilang si Olwen, isang replicant cop na talagang commanding ang presence. Kahit 5-foot-4 lang siya, feeling namin ay mas matangkad pa siya kaysa kay Hunter Schafer na 5-foot-10, lalo na't naka-oversized trench coat pa si Olwen habang naglalakad sa dystopian Los Angeles.
Sa totoo lang, hindi ito naging isyu para kay Yeoh. Ayon kay Yeoh, magiging interesting ang magtabi sila sa mga scenes dahil magkaiba sila ng edad at tangkad, pero okay na okay lang sa kanya ang ganitong dynamic.
The art of the fight
Si Hunter Schafer naman ay gumanap bilang si Cora, isang secretly human na partner ni Olwen. Dahil kailangang magtago ni Cora at magpanggap na replicant para hindi mapatay, pinili ni Hunter na maging maliit ang dating ng karakter. Ayon kay Yeoh, napakatalino ng move na ito ni Hunter para sa role.
Dahil first major action role ito para kay Schafer, naging mentor niya si Yeoh. Imagine, sinisiguro raw ni Michelle na suot ni Hunter ang lahat ng pads—knee pads, arm pads, at pati butt pads! Grabe ang pag-aalaga, as in may pad para sa halos lahat ng part ng katawan.
Dahil sa trust na nabuo nila, naging relaxed lang ang araw sa set kahit may scene na kinuha ni Olwen si Cora sa leeg. Sabi ni Schafer, isa ito sa mga light scenes pagdating sa combat at stunts. Para naman kay Yeoh, kaya naging convincing ang brutal encounter na iyon ay dahil sa reaction ni Hunter at sa tiwalang alam ni Hunter na hindi siya totoong sasakalin ni Michelle. Sabi ni Yeoh, hindi lang ang nanununtok ang importante, kundi ang nag-rereact para maging vibrant ang fight sequence.
Beyond the dystopia
Kahit na walang masyadong tawa sa mismong series, sa downtime naman daw ay puro tawanan ang dalawa kapag hindi sila acting as Olwen and Cora. Habang nagsu-shoot sa Czech Republic at Spain sa loob ng walong buwan, naging mag-bestie talaga sila.
Naalala pa ni Yeoh na kahit noong may scene sila sa futuristic flying police car o "spinner" na naka-park sa beach sa Barcelona, hindi nila natiis na hindi mag-selfie. Fan din daw kasi sila ng kanilang spinner.
Red carpet moments
Hindi rin nawala ang bonding sa premiere red carpet. Doon, nag-rampa si Schafer sa isang Prada look na tribute kay Pris mula sa original na Blade Runner. Sabi ni Yeoh, hindi siya nagulat dahil bold at daring talaga si Hunter.
Pero ang pinaka-touching part? Minsan daw ay tinatanggal ni Hunter ang heels niya sa red carpet o interviews para bumaba ang height niya at mapantay kay Yeoh. Gesture raw ito ng kindness para hindi mahirapan ang mga camera people sa pag-frame sa kanila. Sweet naman talaga!
Sila ang perfect duo para sa mundong ito. Sino ba namang hindi magtitiwala sa isang mentor na pati butt pads ay sinisiguro mong suot mo?