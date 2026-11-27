Lee Do Hyun, lumipad na papuntang Manila!
Lumipad na si Lee Do Hyun mula Incheon International Airport papuntang Manila, Philippines, noong 25 November. Pupunta ang actor bilang key guest para sa opening event ng MUSINSA STANDARD store sa lungsod.
Siyempre, hindi mawawala ang airport look! Nagpakitang-gilas si Lee Do Hyun sa isang refined at understated style kung saan all-black casual look ang suot niya na nilagyan pa ng relaxed coat. Very clean girl—este, clean boy aesthetic!
Para sa mga hindi nakakaalam, ang Musinsa Standard ay in-house brand ng Korean fashion platform na Musinsa na nag-aalok ng mga basic items at trendy designs. Bahagi raw ng kanilang overseas market expansion ang pagbubukas ng store dito sa Manila.
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.