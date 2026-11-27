Janella Salvador, calendar girl na para sa 2027!
Pak na pak ang self-acceptance ni Janella Salvador sa kanyang pinakabagong role bilang 2027 calendar girl para sa isang legacy Philippine spirits brand. Sabi ng actress, timing na timing ang milestone na ito dahil mas comfortable na siya sa sarili niyang skin ngayon.
Gustong ipakita ni Janella sa campaign na ito ang individuality at i-bridge ang gap sa pagitan ng male at female gaze. Naging smooth at relaxed din ang shoot dahil sa tulong ni photographer BJ Pascual at ng kanyang trusted glam team. Sa katunayan, natapos pa sila ahead of schedule dahil sa pagiging collaborative ng lahat.
Sa lahat ng layouts, ang snake concept ang pinaka-favorite ni Janella dahil ito raw ang pinaka-capturing para sa current chapter ng buhay niya. Pagpupugay ito sa kanyang naging stint bilang Valentina, pero higit pa roon, reflection daw ito ng kanyang willingness na humarap sa bold challenges nang hindi sumusuko.
Hindi lang basta glamorous photos ang habol ni Janella rito. Gusto niyang makita ng mga fans ang isang babaeng lumalaban sa stereotypes, may sariling identity, at independent.
Bilang member ng LGBTQIA+ community, binigyang-diin ni Janella ang halaga ng individuality at freedom of expression. Ayaw niyang hayaan na ikulong siya ng mga labels o expectations ng ibang tao.
Para sa kanya, ang pagsali sa storied lineup na ito ay tanda ng kanyang personal growth, at ito raw ang isa sa mga favorite versions ng sarili niya na i-share sa publiko. Bukod sa calendar rollout, may pasilip pa ang mga fans sa full campaign at isang lasting partnership sa spirits brand.
Para kay Janella, ang milestone na ito ay isang celebration ng authenticity kung saan ang pagiging true to herself ang priority. Slay na slay ang confidence, 'di ba?