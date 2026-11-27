Rhian Ramos, tinikman ang prawns with pumpkin puree ni Chef JR
Heto na ang proof na hindi kailangang maging matabang ang pagkain para maging healthy. Noong 22 November 2026, tinikman ng actress na si Rhian Ramos ang prawns with pumpkin puree na niluto ni Chef JR.
Sa Farm to Table, pinatunayan ng dish na ito na kayang pagsamahin ang flavor at nutrition sa isang plato. Nakaka-engganyong subukan ang prawns na ito, lalo na't pumpkin puree ang pairing—isang combo na talagang game-changer para sa mga gustong mag-diet pero ayaw magtiis sa lasa.
Sana all may ganitong healthy meal, 'no? Kayo, game ba kayo sa pumpkin puree o stick lang kayo sa kanin?
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.