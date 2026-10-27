Water pump ang bagong 'flex' ni Isabelle Daza para sa Rizal
Sino ba naman ang hindi mapapahanga sa flex na ito? Sa isang Instagram post noong Friday, October 23, 2026, proud na ibinalita ni Isabelle Daza, ang model-actress, na natupad na niya ang pangakong ibibigay ng malinis na tubig sa mga residente ng Ave Maria Village sa Tanay, Rizal.
I want to show you guys my biggest flex to date. Come. Okay, it’s not a bag. It’s not a watch. It’s a water pump! beam ni Isabelle sa kanyang video. Let's be honest, ito ang kind of flex na gusto nating makita sa feed natin—yung may totoong impact sa buhay ng tao.
Nagsimula ang lahat noong huling bahagi ng 2025 nang bumisita si Isabelle sa village at ibahagi ang plano niyang tulungan ang mga residente na magkaroon ng malinis at ligtas na inuming tubig. Noong November 2025, sinabi niya sa mga residente na mahirap umahon sa buhay kapag wala ang basic necessities tulad ng malinis na tubig.
Teamwork makes the dream work
Hindi naman ito ginawa ni Isabelle nang mag-isa. Nakipagtulungan siya sa Waves for Water, isang non-profit organization na nakakita ng video ng pagbisita niya sa village last year at nag-reach out sa kanya para tumulong.
Nag-install ang Waves for Water ng ng submersible pump, storage tanks, filtration devices, at solar panels. Naglatag din ng mga tubo sa buong community para hindi na kailangang magbitbit ng mga timba ang mga residente para kumuha ng tubig.
Bumalik si Isabelle sa Ave Maria para i-test mismo ang tubig at makita ang resulta ng project. Sabi niya, Honestly, I’m so proud of myself and all of you guys for supporting our mission because we reached it. Aminado rin siya na madalas nating i-take for granted ang tubig, kaya fulfilling para sa kanya na makitang masaya ang community.
Hindi pa dito natatapos ang listahan
Kung akala niyo ay tapos na ang mission, think again. Plano pa raw ni Isabelle na dagdagan ang tulong para sa mga residente ng Ave Maria. Kasama sa kanyang wishlist ang pagdadala ng kuryente sa village at pagtatayo ng community center para sa livelihood programs ng mga kababaihan.
Balak din niyang mag-setup ng co-working space para sa mga estudyante at magbigay ng internet access. Grabe, full-blown community development na ang peg! Nagpasalamat din si Isabelle sa lahat ng sumubaybay at sumuporta sa journey na ito para makatulong sa Tanay, Rizal.
Sana lahat ng celebrity flex, ganito ka-meaningful, 'di ba?