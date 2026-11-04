Vincent Rodriguez III, guest star na sa Grey’s Anatomy!
Confirmed na ang pag-appear ni Vincent Rodriguez III sa sikat na medical drama na Grey’s Anatomy. Sa isang Facebook post noong November 3, ibinalita ng aktor ang kanyang guest role sa 23rd season ng show. Kasama sa post ang photo niya na naka-hospital gown at may wristband mula sa fictional Grey Sloan Memorial Hospital.
Sabi ni Vincent, Finally visited Grey+Sloan Memorial. This Thursday, November 5, you’ll be seeing this Filipino as a patient on Grey’s Anatomy. Hindi muna niya in-reveal kung sino ang character niya, pero aminadong excited siya dahil matagal na niyang gustong mapabilang sa isang hospital show kahit 23rd season na ito.
Kakaiba rin ang magiging appearance niya rito. Ibinahagi ni Rodriguez na gumamit siya ng bloody prosthetic at may mga live aquatic animals pa sa kanyang katawan para sa role. Ang episode ay naka-schedule na i-air sa ABC sa November 5, 10 p.m. ET/PT, at mapapanood naman sa Hulu kinabukasan.
Pinoy representation sa Grey's Anatomy
Hindi ito ang unang beses na may Pinoy sa serye. Noong 2021, gumanap ang Fil-Am actress na si Aina Dumlao bilang nurse na si Gerlie Bernardo sa finale ng Season 17. Sa kasalukuyan, patuloy ang 23rd season sa pag-follow sa buhay ng mga doktor sa Grey Sloan Memorial Hospital kasama sina Ellen Pompeo, Chandra Wilson, James Pickens Jr., Kevin McKidd, at Caterina Scorsone.
Sino si Vincent Rodriguez III?
Mas kilala natin si Vincent sa pagganap niya bilang Josh Chan sa CW musical comedy-drama na Crazy Ex-Girlfriend mula 2015 hanggang 2019. Tubo siya ng San Francisco at nagtrabaho ng 11 years sa New York theater, kabilang na ang Off-Broadway production ng Here Lies Love tungkol kay dating first lady Imelda Marcos.
Bukod pa rito, nakita rin siya sa Netflix series na Insatiable at Prime Video’s With Love. Nag-voice acting din siya bilang General Li Jing sa animated film na Ne Zha at bilang Raiden sa video game na Mortal Kombat 1.