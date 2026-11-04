Anthony Rosaldo, win na win sa Legacy Awards 2026!
Grabe ang timing ng panalo ni Anthony Rosaldo! Saktong ilang araw bago matapos ang run ng Bongga Ka, 'Day! The Annie Batungbakal Musical, nauwi sa kanya ang award for Male Singer of the Year sa Legacy Awards 2026.
Siyempre, hindi papahuli ang Sparkle singer sa pag-share ng excitement sa Instagram. Sabi niya, Legacy Awards 2026, what an honor! Beyond grateful, especially to be among legends.
Kahit na kilala natin siya sa mga theater shows like Ang Huling El Bimbo at Rent, patunay lang ito na hindi lang pang-stage ang boses ni Anthony. Deserve na deserve ang win na 'to after everything he's done on stage.
Sino pa kaya ang susunod na mag-uwi ng trophy this year?
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.