Sana all may sunglasses, pero ninakaw ng unggoy kay BINI Aiah
Ninakawan ng unggoy ng sunglasses si BINI Aiah sa Bali. Sa TikTok video niya, makikita si Aiah na nag-po-pose habang naka-sunglasses, pero bigla na lang umakyat ang unggoy sa ledge at mabilis na hinablot ang shades niya.
Siyempre, nagulat ang idol natin at tinawag niya itong “Sneaky monkey” sa caption ng video. Umabot na sa mahigit dalawang milyong views ang video sa loob lang ng wala pang isang araw matapos itong i-upload.
Kulang na lang talaga ay hingan ng unggoy si Aiah ng autograph pagkatapos kunin ang accessories niya. Buti na lang talaga video ang nakuha natin, kundi baka nag-shopping na rin ang unggoy gamit ang credit card niya.
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.