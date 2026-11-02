Ashtine Olviga at David Licauco, chill lang sa bagong love team era
Wala raw pressure o kompetisyon para kina David Licauco at Ashtine Olviga habang papalapit ang premiere ng kanilang first lead series together, ang Filipino adaptation ng hit Korean drama na “Fight for My Way.”
Kahit na nagkaroon na sila ng ibang screen partners dati, sinabi ng dalawa na happy sila sa success ng mga fellow artists nila. Para sa kanila, may kanya-kanyang landas ang lahat sa entertainment industry.
Sa grand mediacon ng “Fight for My Way,” nilinaw ni Olviga na hindi niya tinitingnan ang ibang love teams bilang kalaban. Sinabi niyang masaya siya sa success ng iba nilang kasamahan sa Viva. Dagdag pa niya, naniniwala siya na kung para sa iba ang success, okay lang dahil may sarili rin siyang nakalaan.
Sumang-ayon naman si Licauco sa kanyang leading lady at pinuri ang Viva One sa pagbibigay ng opportunities para sa lahat. Para sa kanya, hindi lang mga artista ang magaling kundi pati na rin ang mga director at production. Aniya, intact ang mga leaders ng Viva kaya nabibigyan ang mga artista ng magandang platform at shows.
Good vibes lang kahit may bashers
Kinuwento rin ni Olviga kung paano niya hinaharap ang mga negative comments at toxic fans. Pinipili raw niyang intindihin na lang sila kaysa gumanti. Sabi niya, hindi maiiwasan ang ganoong klaseng tao at sinusubukan niyang isipin na baka may pinagdaraanan lang ang mga ito kaya ganoon ang paraan nila ng pag-cope, bagama't hindi niya ine-encourage ang ganoong behavior.
Nanawagan din ang actress na maging mas mabait ang mga tao sa isa't isa dahil lahat naman ay may kani-kaniyang struggles. Sa halip na i-pull down ang iba, mas mabuti raw na magbigay ng encouragement o kahit simpleng ngiti lang.
Ang “Fight for My Way” ang kauna-unahang Korean series adaptation ng Viva One. Base ito sa popular South Korean drama tungkol sa magkakaibigang hinahabol ang kanilang mga pangarap habang dine-deal ang love at friendship. Bukod kina Olviga at Licauco, kasama rin sa series sina McCoy de Leon at Aubrey Caraan. I-premieres ito sa Viva One sa November 20.
Sana all may ganyang mindset, 'no? Kayo, ready na ba kayong kiligin sa bagong pair na 'to?