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The Grand-Slam Queens vs Sparkle Hunks, magbabakbakan sa Family Feud

Mandy Mandopoulos · Nobyembre 04, 2026
Pexels

Asahan ang matinding bakbakan sa hulaan ngayong November 4 dahil magtatapat ang The Grand-Slam Queens at Sparkle Hunks sa Family Feud Philippines.

Siyempre, hindi mawawala ang kulitan at tawa dahil special guest host ang si Michael V. .

Abangan ang episode na ito sa GMA Network ng 5:35 p.m. Kung hindi naman makaabot sa TV, pwedeng-pwede ring manood via Kapuso Stream.

Sana lang hindi sila mag-away sa hulaan, kundi puro tawa lang talaga ang mangyayari!

May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.