The Grand-Slam Queens vs Sparkle Hunks, magbabakbakan sa Family Feud
Asahan ang matinding bakbakan sa hulaan ngayong November 4 dahil magtatapat ang The Grand-Slam Queens at Sparkle Hunks sa Family Feud Philippines.
Siyempre, hindi mawawala ang kulitan at tawa dahil special guest host ang si Michael V. .
Abangan ang episode na ito sa GMA Network ng 5:35 p.m. Kung hindi naman makaabot sa TV, pwedeng-pwede ring manood via Kapuso Stream.
Sana lang hindi sila mag-away sa hulaan, kundi puro tawa lang talaga ang mangyayari!
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