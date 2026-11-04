Bea Millan-Windorski, nag-serve ng nature vibes sa archival Rajo Laurel gown
Slay na slay ang ating representative na si Bea Millan-Windorski sa kanyang send-off press conference para sa Miss Universe 2026. Suot niya ang archival creation ni Rajo Laurel na tinatawag na “Tuguegarao” mula sa 2018 Archipelago Mapa collection.
Let's be honest, ang ganda ng choice! Ang gown ay may asymmetrical silhouette na nag-transition sa isang softly flared skirt at may open-side detail. Very nature-inspired ang look dahil ang green at yellow hues nito ay hango sa lush landscapes ng Pilipinas. Sabi nga ni Bea sa Instagram, A little piece of home, brought to the world.
Pero hindi lang ito para sa aesthetics. Ginamit ni Bea ang look na ito para itulak ang kanyang environmental advocacy. Inspired ang gown sa topography sa pagitan ng Sierra Madre at Cordillera mountain ranges, at gusto niyang bigyang-diin ang proteksyon sa kalikasan, lalo na ang issue ng critical minerals mining sa bansa.
Kudos sa kanya dahil hindi lang siya basta rumarampa. Binigyang-diin din niya na ang mga indigenous at local communities sa Kasibu at Dupax del Norte, Nueva Vizcaya ang the greatest treasures of all.
Excited na rin si Bea na i-explore ang Sierra de Luquillo mountain range sa El Yunque National Forest habang itataas ang ating bandila sa international stage sa Puerto Rico.
Bago ito, nakuha ni Bea ang third spot sa first hot picks ng Missosology para sa Miss Universe 2026. Matatandaang nanalo siya bilang Miss Universe Philippines 2026 noong Mayo matapos talunin ang 49 na iba pang candidates kung saan kinatawan niya ang La Union.
Para naman sa kanyang official headshot, mas sleek ang aura ni Bea na naka-strapless white top at straight dark hair. Ang Miss Universe competition ay gaganapin ngayong November sa Puerto Rico.
Sana talaga ay mapansin ang advocacy na ito ng judges, 'di ba?