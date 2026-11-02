Gen Z heartthrobs na sina Michael Sager, Kelvin Miranda, at Anton Vinzon, magsasama-sama sa isang concert
Magkakasama na sa isang stage sina Michael Sager, Kelvin Miranda, at Anton Vinzon para sa concert na “Gen Z Heartthrobs” na gaganapin sa January 15, 2027, sa New Frontier Theater sa Cubao. Sa media conference noong Saturday, October 31, pinag-usapan ng tatlo kung ano pa ang maibibigay nila sa Gen Z audience bukod sa kanilang mga looks.
Para kay Sager, na isang actor-host, responsibilidad ng isang artist na gamitin ang platform niya para magkalat ng positivity at maging mabuting halimbawa. Proud siya na bahagi ng Gen Z dahil sa pagiging active ng generation na ito sa paghingi ng pagbabago. Gusto rin niyang makilala bilang someone who spreads love at sana ay ma-inspire ang mga kabataan na habulin ang kanilang mga pangarap sa tulong ng concert nila.
Sumang-ayon naman si Vinzon na kahit flattering ang tawaging heartthrob, kailangang patunayan ng mga artist na may higit pa silang ma-o-offer kaysa sa physical appearance lang. Ganun din ang pananaw ni Miranda, na binigyang-diin na lumilipas din ang hitsura kaya mahalagang itatag ang kanilang worth beyond their looks.
Asahan na ang isang fun at interactive na show kung saan makikihalubilo ang mga performers sa mga concertgoers. Ayon kay Sager, parang isang malaking get-together lang ang vibe ng event kung saan sila ay kakanta at makikipag-interact sa audience. Hindi naman mawawala ang mga romantic moments dahil nangako rin si Miranda na may pa kilig din.
Pagdating naman sa setlist, ibinida ni Miranda na old school siya at mahilig sa classics, love songs, at standards. Si Vinzon naman ay mas leaning sa mga bagong kanta gaya ng “Buwan” at “Dilaw,” habang si Sager ang nasa gitna dahil kaya niya ang both styles. May mga solo numbers sila, pero magkakaroon din ng performances kung saan magsasama-sama ang tatlo. Secret muna ang listahan ng special guests pero may mga surprises na naghihintay sa mga manonood.
Sana lang ay hindi kami ma-stress sa pag-secure ng tickets dahil mukhang mapapa-kilig talaga tayo rito!