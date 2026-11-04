James Reid at Kathryn Bernardo, nag-duet sa bagong theme song ng ‘Someone, Someday’
Nag-release na ng bagong official theme song para sa teleseryeng Someone, Someday ang singers na sina James Reid at Kathryn Bernardo. Ang track na pinamagatang “Aaminin” ay isang romantic pop ballad na tungkol sa kaba at vulnerability kapag nahuhulog ka sa best friend mo.
Sa simula pa lang ng kanta, ramdam na ang tension sa linya ni James na, Nung una pa lang, pansin ko naman na ’di pang-magkaibigan lang. Ayon kay James, gusto niyang gumawa ng original song base sa perspektibo ng character niyang si Jordan habang unti-unting nagkakaroon ng feelings para kay Billy, na ginagampanan naman ni Kathryn.
Behind the song
Nabuo ang lyrical concept ng kanta matapos ang diskusyon ni James at director Chad Vidanes. Nakipagtulungan din siya kay Jason Marvin para sa pagsusulat at pag-produce ng track. Sabi ni James, naging simple lang ang proseso dahil halos isang taon na silang nakatutok sa mga karakter nila.
Natapos nila ang kanta sa pag-asang makakasama si Kathryn sa pagkanta, at nagpapasalamat si James na pumayag ito. Para kay James, naging swak na swak ang blend ng kanilang mga boses na nagdagdag ng sincerity at emotional depth sa track. Ginamit din ni James ang script at character breakdowns ng series para masiguradong genuine at unfiltered ang kinalabasan ng komposisyon.
Bedroom confession vibes
Kaya hindi nakapagtataka na stripped-down ang arrangement ng “Aaminin.” Imbes na maraming instrument, naka-focus ang kanta sa lyrics at vocals para magmukhang personal na confession sa loob ng kwarto. Para kay James, ang kanta ay tungkol sa pag-asa at pagtitiwala sa nararamdaman, saan man ito humantong.
Out na ang “Aaminin” sa lahat ng digital music platforms worldwide via Sony Music Entertainment. Ready na ba kayong mag-confess sa best friend niyo o hanggang daydream lang muna?