Jacob ng The Boyz, bibisita sa Manila para sa kanyang solo tour
Kering na nating i-ready ang lightsticks dahil bibisita si Jacob ng The Boyz sa Manila! Dadalhin niya ang kanyang “More Than Words” solo tour sa Music Museum sa San Juan City sa January 19, 2027.
Kung plano mong pumunta, markahan na ang calendar dahil mag-o-open ang ticket sales sa November 8, 10 a.m. via MegaTix. Let's be honest, medyo masakit sa bulsa ang VVIP na P10,000, pero ito ang may pinakamaraming perks. May access na ang mga VVIP sa group photo, soundcheck session, at hi-touch event. May chance pa silang makakuha ng private photo session, signed poster, at signed Polaroid kung mapapalad.
Para sa mga nagtitipid, may VIP ticket na P7,800, CAT 1 sa halagang P5,500, at CAT 2 na P3,800. Ang maganda rito, lahat ng ticket holders ay makakatanggap ng exclusive postcard, kaya kahit anong section pa 'yan, may souvenir ka pa ring uuwi.
Siyempre, kilala natin si Jacob bilang lead vocalist ng The Boyz, pero fresh na fresh din ang kanyang solo journey matapos ilabas ang EP na “J” noong June.
Kaya itanong na agad sa mga ka-group chat: sino ang sasama sa pila sa MegaTix?