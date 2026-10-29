Vice Ganda at Ion Perez, 8 years na!
Ipinagdiwang nina Vice Ganda at Ion Perez ang kanilang eighth anniversary bilang magkapareha. Sa isang episode ng It's Showtime noong Tuesday, October 27, kinuwento ng Unkabogable Star kung paano nila pinagdiwang ang kanilang espesyal na araw sa La Union nitong nakaraang weekend.
Sabi ni Vice, Nag-relax lang kami. We celebrated with the family. No camera.
Kahit lowkey ngayon, throwback naman tayo sa last year kung saan nag-lakehouse trip sila sa Rizal para sa kanilang seventh anniversary. Pero siyempre, ang ultimate highlight pa rin ay noong 2021 nang ikasal ang dalawa sa The Little Vegas Chapel sa Nevada, USA.
Mapapanood sina Vice Ganda at Ion Perez sa It's Showtime tuwing Lunes hanggang Sabado, 12 noon, sa GMA at Kapuso Stream.
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