Boyfriend material ba sila? Kimson Tan, Matthew Uy, at Kiko Antonio, naki-join sa TRGGRD!
Nag-drop na ang latest episode ng TRGGRD! at hindi ito basta-basta usapan lang dahil kasama rito ang mga stars ng Task Force Firewall na sina Kimson Tan, Matthew Uy, at Kiko Antonio. Live mula sa FANVERSE, hinarap ng tatlo ang mga tanong tungkol sa dating standards at kung ano ba talaga ang hinahanap sa isang partner.
Kinuwestiyon sa recording kung mas mahalaga ba ang looks kaysa sa personality at kung ang pagiging choosy ba ang tunay na dahilan kung bakit marami pa ring single. Let's be honest, minsan talaga nakaka-trigger pag-usapan ang standards lalo na kung masyadong mataas ang listahan natin, .
Kung gusto niyo pang panoorin ang kulitan at mga triggering moments ng tatlo, available na ang special recording na ito sa Spotify, ATM Youtube channel, at iba pang social media platforms.