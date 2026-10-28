Julia Clarete, kampi kay Alden Richards laban sa fake news
Kaisa si Julia Clarete sa mga celebrity friends at mga taong nakasaksi sa kabutihan ni Alden Richards para ipagtanggol ang Sparkle actor. Ito ay matapos kumalat online ang mga speculations tungkol sa lavish lifestyle at personal living arrangements ng actor.
Sa isang post sa Facebook, naging prangka si Julia na fake news lang ang lahat ng mga tsismis na ito. Ayon sa kanya, "Matinong tao si Alden. Alden Richards."
Kinuwento rin ng dating actress na kilala niya si Alden bilang isang mabait na tao. Binigyang-diin niya na ang ipinaglalaban niya ay ang pagkakakilala niya sa actor bilang isang matinong tao. Para kay Julia, may mga tao lang na gustong magpasikat at magkalat ng pekeng balita para lang kumita ang kanilang mga page.
Nagtrabaho ang dalawa noon bilang hosts ng noontime show na Eat Bulaga bago umalis si Julia sa Eat Bulaga noong 2016 para lumipat sa Malaysia at mag-focus sa kanyang pamilya. Sa huli, malinaw ang panig niya: I stand with you, Alden.
Sa gitna ng mga isyung ito, magbabalik na si Alden Richards sa telebisyon sa medical drama na Code Grey. Makakasama niya sa series sina Andrea Torres, Faith da Silva, Shuvee Etrata, Kristoffer Martin, at Joross Gamboa sa ilalim ng direksyon ni L.A. Madridejos.
Sana all may mga kaibigang handang lumaban para sa atin kapag naging biktima ng fake news, 'di ba?