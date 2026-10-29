Heart Evangelista, pinaaalalahanan ang lahat sa tamang paggamit ng AI
Naging mukha na ng isang AI-powered water purification at smart hydration systems brand si Heart Evangelista matapos ang kanilang official contract signing noong Miyerkules, October 28.
Sa gitna ng event, hindi naiwasan ni Heart na pag-usapan ang epekto ng artificial intelligence. Para sa kanya, gaya ng social media, may mga a-advantage at disadvantage ang AI. Inamin niya na kapag nag-expose ka ng sarili mo, asahan mo na talagang may mga bashers na darating.
I think you just have to always be very responsible with how you use these tools, which can be for the best or even for the worst. So sana huwag na lang natin abusuhin, aniya. Diretsahan ang mensahe: gamitin ang tech pero huwag maging abusado.
Real talk tungkol sa authenticity
Kahit na gasgas na ang word na "authenticity," naniniwala pa rin si Heart na ito ang pinaka-importante. Sabi niya, kahit anong maskara pa ang isuot ng isang tao sa buhay, lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan kung sino talaga sila.
Inilarawan din ng actress at fashion icon ang sarili bilang laging kikay at mahilig sa fashion—at tinatawag ding "maarte"—pero maarte raw siya pagdating sa health. Sa huli, umuubra raw ito para sa kanya dahil sa puso lang siya nagsasalita.
MIV Queen sa New York
Speaking of fashion, fresh pa rin sa ating memorya ang achievement ni Heart ngayong buwan. Namayagpag siya bilang top celebrity voice sa New York Fashion Week (NYFW) for Spring/Summer 2027. Nag-generate siya ng $7.6 million sa Media Impact Value (MIV), kaya naman naiwan niya sa ranking sina American personality na si Paris Hilton at South Korean actor na si Jung Hae-In.
Slay na slay ang career, pero hindi nakakalimutang mag-remind na be human pa rin. Kayo, handa na ba kayong i-surrender ang lahat sa AI o stick pa rin tayo sa authentic vibes?