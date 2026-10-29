Sarah Lahbati, masaya at in love: Life is definitely full of love
Aminado ang Swiss-born Filipino-Moroccan actress na si Sarah Lahbati na "masaya" siya at in love. Sa pakikipag-usap sa press sa premiere ng horror film niyang VHS noong October 26, hindi napigilan ng StarStruck alumna ang mapangiti nang tanungin tungkol sa kaniyang love life.
Sabi ni Sarah, masaya siya na napakapayapa ng buhay at everything is going great para sa kaniya. Life is definitely full of love, dagdag pa niya, which is honestly the energy we all need right now.
Noong 33rd birthday niya noong October 9, nagbigay na ng silip si Sarah sa kaniyang love life. Nag-share siya ng two Instagram Stories na may photos mula sa isang @schmikmikmik. Isa sa mga post ni @schmikmikmik ay mirror selfie nila ni Sarah sa tila isang café, na may caption na Happy birthday to this wonder woman.
May photo rin silang dalawa na tight embrace habang waist-deep sa dagat, at may video pa kung saan hawak ni Sarah ang kaniyang birthday cake habang naka-akbay sa kaniyang bagong beau.
Noong March 2024, kinumpirma nina Sarah at ng dating asawa niyang actor na si Richard Gutierrez ang kanilang separation. Nagsimula ang split rumors noong huling bahagi ng 2023, nang tumigil ang dalawang aktor sa pag-post ng photos na magkasama.
Sa ngayon, on process pa rin ang annulment ng kanilang marriage. Mayroon silang dalawang anak na sina Zion, 14, at Kai, 8.