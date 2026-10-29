GMA at GTV, kinilala bilang child-friendly ng NCCT
Wagi ang GMA Network at GTV matapos matanggap ang Child-Friendly Television (CFTV) Compliance Award sa 2026 Philippine Conference on Children and Media Child-Friendly Content Awards na inorganisa ng National Council for Children's Television (NCCT).
Hindi lang ang networks ang bida rito dahil several Kapuso programs din ang kinilala, kabilang ang "Pinas Sarap," "Amazing Earth," "i-Bilib," at "Born to Be Wild." Siyempre, hindi mawawala ang mga personalities na nagsilbing inspirasyon. Tinanghal na CFTV Champions sina Chris Tiu, Dr. Ferds Recio, at Atom Araullo dahil sa kanilang kontribusyon sa child-friendly television.
Kilig na proud ang mga champions sa kanilang achievement. Para kay Atom, isa sa pinaka-fulfilling na honor ang ituring na role model para sa mga kabataan. Nagpahayag din ng pasasalamat si Dr. Ferds, habang si Chris naman ay mas lalo raw na-inspire na galingan pa sa kanyang trabaho dahil sa pagkilalang ito.
Grants para sa mga bata
May extra bonus pa dahil dalawang child-friendly programs ng GMA Network ang nakakuha ng special grants mula sa NCCT: ang "Planet XP" Season 2 at "Animal Code."
Ang "Planet XP" Season 2, na hosted ni Miguel Tanfelix, ay isang immersive adventure reality show. Layunin nito na dalhin ang mga batang audience sa iba't ibang community para maturuan silang kumonekta sa kalikasan. Ayon kay Enri Calaycay, Assistant Vice President ng GMA Entertainment Group, patunay ito na hindi lang entertainment ang habol nila kundi ang pagbabahagi ng values at magandang experience sa mga bata.
Samantala, ang "Animal Code" naman ay isang experiential documentary at adventure series. Dito, tinitignan ang positive characteristics ng mga hayop at ang mga lessons na pwedeng matutunan ng mga bata mula rito. Sabi ni Jaypril Japs Jaring, Senior Program Manager ng GMA Public Affairs, gusto nilang ma-inspire ang viewers na magkaroon ng positive outlook sa mundo.
Ang mga grants na ito ay bahagi ng NCCT Children and Media Compact, isang platform na naglalayong magkaroon ng kolaborasyon ang iba't ibang sektor para siguraduhing safe, dynamic, at inclusive ang media environment para sa mga batang Pinoy. Deserve ba ng mga shows na ito ang award?