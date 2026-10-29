Kyla at Erik Santos, magsasama na sa isang major concert
Grabe, finally! Magsasama na sa isang stage ang OPM stars na sina Kyla at Erik Santos para sa kanilang first major concert na pinamagatang “When Love Sings.” Ayon sa announcement ng Cornerstone Entertainment noong Lunes, Oktubre 26, gaganapin ang show na ito sa Newport Performing Arts Theater sa February 19, 2027.
Siyempre, hindi ito basta-basta show dahil si John Prats ang magsisilbing director at si Homer Flores naman ang musical director. Para sa mga gustong makapanood, markahan na ang mga calendar dahil magsisimula na ang ticket sales sa November 13.
Actually, naramdaman na natin ang chemistry nila nitong October nang mag-duet sila ng “Pagbigyang Muli” sa 2026 Filipino Music Awards. Hindi rin ito ang unang beses na nag-collab ang dalawa dahil may mga tracks na sila gaya ng “Don’t Tell Me Don’t” at “Hanggang Magkaibigan.”
Sino kaya ang kasama niyo sa concert na 'to, yung current crush niyo o yung ex niyo na sasaktan lang ulit kayo?