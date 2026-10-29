Lyca Gairanod, nag-back to school na para sa kanyang pangarap
Bumalik na sa pag-aaral si Lyca Gairanod para tuparin ang matagal na niyang pangarap na makapagtapos ng edukasyon. Naibahagi ito ng singer sa gitna ng announcement para sa TNT SayaOke, isang nationwide karaoke competition.
Inamin ni Lyca na huminto siya noon sa kanyang pag-aaral, pero ngayon ay pursigido na siyang bumawi. Ayon sa kanya, Nag-start na akong mag-aral uli. So gusto ko makapagtapos. Nag-stop po ako. Now, nag-accelerate ako to senior high.
Kaya naman nang tanungin siya kung ano ang masasabi niya sa mga taong nagtatanong kung pwede pa bang habulin ang kanilang mga pangarap, naging positibo ang kanyang sagot. Para sa kanya, walang limitasyon ang oras pagdating sa mga aspirasyon sa buhay. Sabi ko, anytime you want. Anywhere. Sa pangarap, wala namang oras yan eh. Anytime pwede, aniya.
Ang TikTok resurgence ng 'Puede Nang Mangarap'
Kasabay ng pagbabalik niya sa eskwela ang muling pagsikat ng kanyang kanta na "Puede Nang Mangarap." Bagama't inilabas ang track noong 2015, muli itong naging trending sa TikTok. Dahil sa traction na ito, muling nakuha ni Lyca ang atensyon ng publiko na nagbukas naman ng mga bagong oportunidad para sa kanya, gaya ng mga guest appearances.
Para kay Lyca, napakahalaga ng mga pagkakataong gaya nito para sa mga nangangarap na singer. Binigyang-diin niya na kung minsan, isang opportunity lang ang kailangan para mabago ang takbo ng buhay. Dahil dito, sinuportahan niya ang mga contest gaya ng TNT SayaOke dahil nagbibigay ito ng chance sa mga Pinoy na maipakita ang kanilang talento sa mas maraming tao at ma-inspire ang iba na magpatuloy sa pagkamit ng kanilang mga pangarap.
Ang labanan sa TNT SayaOke
Ang TNT at Viva ay nag-partner para sa SayaOke, isang nationwide karaoke competition na layuning tulungan ang mga aspiring Filipino singers na maabot ang kanilang musical ambitions. Ang mga kalahok ay dumaan sa auditions gamit ang Vivaoke app.
Sa kasalukuyan, mayroong 48 finalists ang nakapasok sa weekly live showdowns. Hati ang mga ito mula sa iba't ibang bahagi ng bansa: 24 singers mula sa Luzon, 12 mula sa Visayas, at 12 naman mula sa Mindanao.
Hindi lang basta exposure ang nakataya rito dahil bawat weekly showdown ay may kasamang P300,000 na cash prize. Bukod pa rito, ang isa sa pitong weekly winners ay magkakaroon ng pagkakataong makakuha ng recording contract mula sa Viva Music.
Paghahanap ng bagong talent
Ayon kay MG Mozo, ang president ng Viva Music Publishing Inc., ang goal ng TNT SayaOke ay makatuklas ng mga promising Filipino talent at bigyan sila ng platform para mapakinggan. Excited sila partikular na sa recording contract na iaalok sa isa sa mga weekly winners para makapagsimula ng music career ang isang standout talent.
Dumalo rin sa announcement si Krissha Viaje, isang Viva artist na bahagi ng seryeng "Our Yesterday’s Escape." Ibinahagi ni Krissha ang sarili niyang karanasan sa pag-pursue ng singing passion mula pagkabata sa pamamagitan ng local at international competitions. Paalala niya, kailangan ng pasensya at hard work para makamit ang pangarap. Dapat matibay mo ang tiwala mo sa sarili, at wag palampasin ang mga opportunity na maipakita ang talent mo sa mundo, payo niya.
Sino kaya sa 48 finalists ang magiging susunod na big star ng Viva Music?