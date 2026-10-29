Bea Millan-Windorski, rumampa sa premiere ng 'Red Crown' para suportahan ang mga sister queens
Siyempre hindi mawawala ang suporta ni Miss Universe Philippines 2026 Bea Millan-Windorski sa premiere night ng Red Crown noong Lunes, 26 October. Nagpakitang-gilas ang beauty queen bilang isa sa mga special guests sa event na ginanap sa Robinsons Galleria, Quezon City.
Hindi lang basta panonood ang peg ni Bea dahil pumunta siya para suportahan ang mga fellow beauty queens na cast ng movie. Let's be honest, nakaka-intimidate ang lineup ng movie na ito mula sa GMA Pictures. Isipin niyo, nandoon sina Yana Aduana, Alethea Ambrosio, Ara Arida, Herlene Budol, Skye Chua, Faith da Silva, Michelle Marquez Dee, Haley Dizon, MJ Encabo, Shuvee Etrata, Gazini Ganados, Rein Hillary, Maika Kemmochi, MJ Lastimosa, Aira Lopez, Sanya Lopez, Ahtisa Manalo, AZ Martinez, Ashley Ortega, Vanessa Peña, Sandy Riccio, Jade Tecson, Tarah Valencia, Yna Angela Uy, at Yza Thalia Uy. Literal na pageant world meeting!
Sabi ni Bea sa interview, timely raw ang panonood ng Red Crown dahil malapit na ang Halloween at bagay na bagay ang theme ng film dito.
Horror sa likod ng korona
Kung akala niyo ay usual na beauty pageant lang ang mapapanood niyo, think again. Ang Red Crown, na idinirek ni Dominic Zapata at isinulat nina Kit Villanueva at Ken de Leon, ay isang satirical comedy-thriller. Dito, papasok tayo sa mundo ng beauty pageants na glamorous pero sobrang competitive, at dito na magiging shocking ang lahat.
Ang plot? May 25 contestants na lumalaban para sa 25th anniversary ng Queen of the Islands pageant. Pero ang plot twist, hindi lang pala korona ang habol nila kundi ang survival nila. Nakakakaba, 'di ba?
Bukod sa mga queens, kasama rin sa cast sina Michael De Mesa, Epy Quizon, Bianca Manalo, Vince Maristela, Roxie Smith, Christian Singson, Jay Ortega, Tim Yap, Pinky Tobiano, Cat Arambulo, Anna Magkawas, at Ruffa Gutierrez. Ang pelikula ay nag-open sa mga sinehan noong 28 October.
Kayo, handa na ba kayong makita ang gulo sa loob ng pageant camp?