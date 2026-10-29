Taxi driver naman si Coco Martin sa "Sigabo"
May bagong disguise na naman si Gabo! Sa "Coco Martin’s Sigabo," magpapaka-undercover taxi driver si Coco Martin para sa isang action-packed assignment. Aminin natin, kahit anong role pa ang ibigay kay Coco, siguradong papatok, at kitang-kita naman dahil top TV show pa rin ito sa iWant sa Pilipinas.
Ang misyon? High-profile ito at galing sa Anino, isang secret anti-crime organization. Dito papasok ang pagiging taxi driver ni Gabo para sa isang VIP passenger na gagampanan ni Ina Raymundo. Pero huwag tayo magpalinlang sa pagiging VIP, dahil mukhang may koneksyon ang character ni Ina sa mga illegal activities. Exciting 'to, promise!
Siyempre, hindi kumpleto ang serye kung walang drama at bagong mukha. Dadating na rin si Janice De Belen sa kwento, kasama si Ricardo Cepeda na mag-special guest appearance. Ready na ba tayo sa mga bagong plot twist na dala nila?
Pero ang pinaka-aabangan nating lahat? 'Yung kilig at tension nina Coco at Julia Montes. Bilang pretend wife ni Gabo, siguradong mag-aapoy sa selos si Gloria (Julia) dahil sa mapang-akit na interactions ni Ina sa asawa niya. Let's be honest, mas masarap panoorin ang serye kapag may kaunting agawan at selosan, 'di ba?
Para sa mga gustong humabol sa action at kilig, mapapanood ang "Coco Martin’s Sigabo" tuwing weeknights, 8 PM sa ALLTV2, TV5, A2Z, Kapamilya Channel, at Kapamilya Online Live sa YouTube at Facebook, pati na rin sa iWant. Para naman sa mga nasa abroad, available ito via TFC cable at IPTV.
Sino kaya ang mas mananaig, ang misyon ba o ang selos ni Gloria?