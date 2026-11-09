Vertical dramas at AI: banta nga ba sa traditional filmmaking?
May mga nagtatanong na kung papatayin ba ng vertical dramas at AI-generated videos ang traditional filmmaking, pero para sa mga industry practitioners, kayang-kaya naman silang mag-coexist.
Sabi ng mga filmmakers, kailangang linawin ang difference ng vertical series sa AI-generated videos. Ang vertical series ay gawa pa rin ng human actors at creative teams, habang ang AI-generated videos naman ay gumagamit ng technology para gumawa ng fictional characters at buong storylines. Dito pumapasok 'yung mga sikat na AI-generated handsome mafia bosses, wealthy heirs, at romantic leads na may mga pangalang Moretti, Sinclair, Ashford, Sterling, Ethan, at Chloe.
Tech vs. Talento
Sa tulong ng technology, sobrang daling gumawa ng AI-generated reels gamit lang ang ilang structured commands tungkol sa looks, demeanor, actions, at emotions ng characters. Aminadong hindi pa perfect ang technology na ito, pero possible na in a few years, baka maging sobrang ganda ng AI graphics hanggang sa mapalitan na ang mga actors sa ilang expanded projects.
Para kay Chris Cahilig, na pioneer ng branded vertical series sa Pilipinas, normal lang na magkaroon ng disruption kapag may bagong technology. Nabanggit niya na nang dumating ang internet, na-reshape ang traditional media landscape, at nang lumabas ang vertical storytelling, na-challenge ang conventional approach sa film at TV. Pero hindi ito ibig sabihin na mawawala ang buong industry.
Never naman talaga napapalitan ‘yung industry, paliwanag ni Cahilig. Binigyang halimbawa niya na existing pa rin ang radio at print kahit sinasabing mamamatay na ang mga ito. May market pa rin daw palagi para sa kahit anong format, kahit na lumiliit lang ang scale nito.
Space para sa mga Newcomers
Hindi rin naniniwala si Maki Javier, ang founder at managing director ng KayaFlix, na threat ang vertical series sa silver screen. Para sa kanya, magkaiba ang viewing experience ng dalawa. Sabi niya, I don’t believe na threat ‘yung vertical series dun sa silver screen and all, dahil isa lang itong avenue para sa mga tao na manood. Ang vertical series ay mabilis at maiksi, kaya pwedeng panoorin kahit kailan lang.
Ang KayaFlix, na isang Filipino streaming platform para sa vertical-format micro-dramas at teleseryes, ay hindi rin layuning makipagkumpitensya sa ibang streaming services o traditional films. Imbes, gusto nitong maging stepping stone para sa mga young filmmakers na nahihirapang pumasok sa industry. Gusto nilang bigyan ng avenue ang mga ito para maikwento ang kanilang mga stories.
Nakikita rin ng platform ang viewing habits ng mga audience na may five o 10 minutes lang na spare time pero gusto pa rin ng narrative content. Sabi ni Javier, Hindi rin kasi goal ni Kaya to compete with other platforms. Instead gusto ni Kaya to coexist with them kasi isa lang naman tayo sa industry. Dagdag pa niya, pare-pareho naman silang gusto at kailangan ng trabaho, at pare-parehong gustong magkwento.
Art vs. Consumption
Sana raw ay hindi maging threat ang mga bagong formats kundi magkaroon ng sariling space sa mundo, ayon kay TV and film Director Crisanto B. Aquino, dahil tingin niya ay here to stay ang mga ito.
Pero may challenge pa rin ayon kay Javier: kailangang tulungan ang viewers na i-differentiate ang content na designed lang para sa easy consumption kumpara sa work na dumaan sa artistic process. Naniniwala siya na iba pa rin ang galing ng Filipino filmmakers at sana manatiling creative ang mga tao sa likod ng technology dahil sa kwento pa rin nakakapit ang lahat. I don’t think it’s going anywhere anytime soon, dagdag niya.
Para naman kay Cahilig, part talaga ng entertainment industry ang uncertainty. Dahil may mga bagong format, kailangan matutong mag-adapt ang mga filmmakers. Ang payo niya, kailangang galingan at siguraduhing maganda ang kwento dahil kung hindi, lalamunin ka ng buhay kung wala kang level of excellence at differentiation.