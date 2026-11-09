Unang eviction sa PBB: Collab Edition 3.0, may anim na nominated na housemates
Anim na housemates ang nominated para sa unang eviction sa Pinoy Big Brother: Collab Edition 3.0. Mula sa Kapuso side, nominated sina Ethan Benares, Nicole Fortuna, at Mikee Quintos. Samantalang mula naman sa Kapamilya side, kasama sa listahan sina Calix Esguerra, Primo Alterado, at Nathan Garcia.
Pagdating sa points, si Calix ang nakakuha ng pinakamataas na 15 points. Sumunod naman si Ethan na may 12 points at si Primo na may 11. Si Nicole naman ay nakakuha ng tatlo, si Nathan ay dalawa, at si Mikee ay isang point.
Nagkaroon ng tie between Mikee at Anthony Constantino dahil pareho silang nakakuha ng isang point. Pero tinawag si Raheel Bhyria para basagin ang tie, at pinili niyang iligtas ang kapwa niya actor na si Mikee.
Sina Raheel at Shea Valerio naman ay ligtas sa nomination matapos nilang panalunin ang Ligtask challenge. Para sa mga fans na gustong mag-save ng kanilang paboritong housemate, pwedeng bumoto gamit ang Maya app.
May plot twist din sa loob ng bahay dahil nareveal na house guest lang pala si Robbie Jaworski. Hindi pa alam ng mga housemates ang status niya.
Nagsimula ang PBB: Collab 3.0 noong Sabado, Nobyembre 7, kung saan 16 na housemates—na binubuo ng mga celebrity, social media stars, at ordinaryong netizens—ang pumasok sa bahay. Mapapanood ang series sa GMA Network mula Lunes hanggang Biyernes ng 9:35 p.m., Sabado ng 6:15 p.m., at Linggo ng 4:45 p.m.
Kaya naman ready na ba ang mga fingers niyo sa pag-vote? Sino sa tingin niyo ang dapat talagang manatili sa loob?