OOTD from the news desk? Preloved clothes ni Mel Tiangco, ibebenta na!
Handa na ba ang mga shopping bags? Babalik na naman ang Noel Bazaar sa World Trade Center sa Pasay City mula November 25 hanggang 30. Sa taong ito, siguradong mag-aagawan ang lahat sa Celebrity Ukay-Ukay dahil isasama sa listahan ng mga ibebenta ang preloved clothes ng news anchor na si Mel Tiangco.
Sabi ni Mel, kung naghahanap ang mga tao ng office wear o outfit para sa isang event, pwede na nilang kunin ang mga dresses na isinuot niya sa 24 Oras. May kasama pang fashion tip ang ating news pillar: huwag daw pansinin ang mga nagsasabing hindi bagay ang suot. Para sa kanya, kung feeling mo ay maganda ito, then it is good. Confidence is key, 'di ba?
Ang event na ito ay isang annual benefit na inorganisa ng GMA Kapuso Foundation at Cut Unlimited, Inc. Sa loob ng maraming taon, ang Celebrity Ukay-Ukay ay nakatulong na sa pagpapatayo ng mga paaralan at tulay, pati na rin sa pamamahagi ng school supplies para sa mga nangangailangan.
Bukod sa mga preloved items mula sa mga Kapuso celebrities, may mga local products at crafts din na available. Kasama rito ang handcrafted scented candles na pet-friendly mula sa Grand Maison at mga leather shoes na gawa sa Marikina mula sa Antonio Manila. Perfect timing para sa mga naghahanap ng maagang regalo para sa Christmas season.
Para naman sa mga gustong mag-donate sa mga proyekto ng GMA Kapuso Foundation, pwedeng dumaan sa Metrobank, Land Bank, BDO, Bank of Commerce, UnionBank, PNB, Cebuana Lhuillier, GCash, Lazada, Shopee, at Palawan Pay. Para sa iba pang impormasyon, pwedeng bisitahin ang kanilang website.
Sino ang mag-aakala na ang susunod mong power outfit ay galing pala sa news desk?