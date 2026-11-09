Bea Millan-Windorski at Allyson Hetland, naki-celebrate sa Christmas party ng Pina Beauty
Naki-join sina Miss Universe Philippines Bea Millan-Windorski at Miss Supranational Philippines Allyson Hetland sa Christmas celebration ng Pina Beauty. Ang event ay focused sa pagpapakita ng pagmamahal, gratitude, at generosity through festive treats at mga initiatives na nagpapakita ng Filipino spirit of giving.
Full support naman ang Pina Beauty kay Bea sa kanyang send-off press conference sa Lime Hotel habang naghahanda siyang irepresent ang Pilipinas sa Miss Universe stage. Dito rin kinilala ang kanyang determination, grace, at confidence na sumasalamin sa lakas at ganda ng FiliPINA.
Para naman sa mga media members, may mga special holiday treats, exclusive deals, at complimentary gifts ang brand para sa mga bibili ng Pina Beauty at ABU products.
Hindi lang sa party nagtapos ang celebration dahil pumunta rin ang Pina Beauty sa OFW Hospital sa San Fernando, Pampanga kasama si Miss Supranational Philippines 2027 Allyson Hetland. Namigay sila ng Pina Beauty bar soaps sa hospital community bilang isang simple pero heartfelt gesture ng pag-aalaga.
Kumbaga, beauty with a purpose talaga ang peg mula sa pag-support sa international stage hanggang sa pagbabahagi ng blessings sa community. Available na ang PINA BEAUTY at Abu products sa lahat ng e-commerce platforms gaya ng TikTok, Shopee, at Lazada.
Sana all may complimentary gifts ngayong Pasko, 'no?