The Nutcracker ng Ballet Manila, may 'Filipino heart' na
Unti-unti nang nabubuo ang mga costume at set pieces sa backstage para sa staging ng “The Nutcracker” ng Ballet Manila. Hindi lang ito basta annual ritual para sa creative team, kundi isang pagpapakita ng galing at emotional depth ng mga Filipino artists sa pag-adapt ng kwento ni Alexander Dumas.
Para sa mga hindi pa familiar, ang Ballet Manila ay isang classical ballet institution at dance company na gumagamit ng rigorous Russian Vaganova method. Sila ay isa sa tatlong major ballet companies sa Pilipinas at kilala sa pamumuno ni prima ballerina Lisa Macuja-Elizalde.
Higit pa sa technique
Kahit classical ballet pa rin ang mapapanood, binigyang-diin ni restaging choreographer Jeffrey Espejo na may distinctively local spirit ang performance na ito. Ayon sa kanya, ang mga Pilipino ay rooted deeply sa pamilya, warmth, at joy, kaya ito ang ipapakita nila sa stage. Hindi lang daw ito tungkol sa rigorous classical training o technique, kundi sa pagbubuhos ng emosyon at Filipino heart sa bawat galaw.
Kaisa rito si artistic director at prima ballerina Lisa Macuja-Elizalde, na nagsabing bilib ang mga international observers sa raw commitment ng mga local performers. Para sa kanya, ang bawat Filipino artist ay nagpe-perform na parang ito na ang huling pagkakataon nila, kaya naman “todo-na” at walang pag-aalinlangan ang pagbibigay nila sa stage. Isang malaking privilege daw para sa kanila ang pagsamahin ang majesty ni Tchaikovsky at ang celebration ng Pasko.
Likha ng Pinoy
Hindi rin biro ang paghahanda sa visual side ng production. Inabot ng ilang taon ang pag-design ng complete costume sets at scenery ni acclaimed designer Gino Gonzales para sa run na ito. Sinamahan pa ito ng enchanting visual landscape na nilikha ng veteran lighting designer na si Monino Duque para mabuo ang atmosphere ng kwento.
Para naman kay Sofia Zobel-Elizalde, na founder ng Steps Dance Studio, ang pagbuo ng production na ito ay fulfillment ng isang long-standing vision. Gusto raw niyang magkaroon ng isang beautiful Nutcracker na all-Filipino created dahil ang theater ay ginawa talaga para maging tahanan ng mga Filipino artists. Naniniwala siya na hindi nakakasawa ang kwentong ito at hindi kumpleto ang Pasko kung wala ito, kaya sana raw ay maging tradisyon ito taon-taon.
World-class na kolaborasyon
Suportado rin ng venue leadership ang pag-elevate sa homegrown talent. Binanggit ni Venue Executive Director Christopher Mohnani na mahalaga ang pag-host ng all-Filipino creative team sa isang world-class stage. Patunay raw ito na kapag nag-collaborate ang local facilities at homegrown artists, kaya nilang mag-deliver ng international-caliber theater experiences para sa komunidad.
Ang milestone staging na ito ay inihahandog ng isang leading real estate developer at mga corporate patrons, kabilang ang isang major digital wallet provider at isang multinational banking institution. Dahil dito, magsasama sa isang stage ang top artists mula sa Ballet Manila at Steps Dance Studio.
Ang limited season ng “The Nutcracker” ay magaganap sa isang premier performing arts venue sa Circuit Makati mula December 11 hanggang 13, 2026. Para sa mga gustong mapanood ang holiday landmark na ito, maaaring kumuha ng tickets sa mga major official ticketing outlets.
Sana all may ganyang level ng dedication sa work, 'no? Kayo, ready na ba ang OOTD niyo para sa theater date?